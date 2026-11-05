Звезда сериала "Во все тяжкие" тайно разводится с женой: супруги погрязли в миллионных долгах

Как сообщает Page Six, жена актера Дина Норриса Бриджит Норрис подала на развод еще 14 февраля 2025 года. Довольно символическая дата для завершения любовной истории – как раз в День святого Валентина.

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Согласно судебным документам, причиной разрыва стали непримиримые разногласия. Супруги фактически расстались 15 января 2025 года, а уже в мае актер ответил на заявление жены. Впрочем, официально процесс развода до сих пор не завершен.

Дин Норрис с женой Бриджит / Фото FilmMagic for HBO



Дин и Бриджит поженились в октябре 2001 года и воспитывают пятерых детей. Двое из них еще несовершеннолетние – 17-летняя Зои и 16-летний Дин-младший. Бриджит требует совместной юридической и физической опеки над детьми, а также финансовой поддержки от мужа.

Долги на сумму почти 2 миллиона долларов

К слову, стало известно, что 25 сентября 2026 года компания, управляющая рестораном Swing Inn Cafe в Калифорнии, подала заявление о банкротстве. Согласно документам, активы заведения составляют примерно 148 тысяч долларов, тогда как долги достигают 1,81 миллиона долларов. Правда, речь идет о финансовых обязательствах ресторанного бизнеса, а не о личном банкротстве актера.

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Норрис с женой приобрели это историческое заведение в 2022 году. Ресторан работает еще с 1927 года, поэтому пережил немало экономических потрясений. Теперь ему приходится бороться за собственное будущее.

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Несмотря на финансовые трудности, Swing Inn Cafe продолжает работать. В соцсетях заведение рекламирует блюда ко Дню благодарения, а сам Норрис общается с посетителями и фотографируется с поклонниками.

Помимо ресторана, супруги владеют центром Norris Performing Arts Center, который открыли в 2018 году. Там дети и подростки обучаются актерскому мастерству, пению и танцам.

Недавно стало известно о разводе голливудского актера с женой.