Зірка "Пуститися берега" таємно розлучається з дружиною: подружжя загрузло в мільйонних боргах

Як повідомляє Page Six, дружина актора Діна Норріса Бріджит Норріс подала на розлучення ще 14 лютого 2025 року. Досить символічна дата для завершення історії кохання – просто в День святого Валентина.

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Згідно із судовими документами, причиною розриву стали непримиренні розбіжності. Подружжя фактично розійшлося 15 січня 2025 року, а вже у травні актор відповів на заяву дружини. Утім, офіційно процес розлучення досі не завершений.

Дін Норріс з дружиною Бріджит / Фото FilmMagic for HBO



Дін і Бріджит одружилися у жовтні 2001 року та виховують п'ятьох дітей. Двоє з них ще неповнолітні – 17-річна Зої та 16-річний Дін-молодший. Бріджит вимагає спільної юридичної та фізичної опіки над дітьми, а також фінансової підтримки від чоловіка.

Борги на майже 2 мільйони доларів

До слова, стало відомо, що 25 вересня 2026 року компанія, що керує рестораном Swing Inn Cafe у Каліфорнії, подала заяву про банкрутство. Згідно з документами, активи закладу становлять приблизно 148 тисяч доларів, тоді як борги сягають 1,81 мільйона доларів. Щоправда, йдеться про фінансові зобов'язання ресторанного бізнесу, а не про особисте банкрутство актора.

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Норріс із дружиною придбали історичний заклад у 2022 році. Ресторан працює ще з 1927-го, тож пережив чимало економічних потрясінь. Тепер йому доводиться боротися за власне майбутнє.

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Попри фінансові труднощі, Swing Inn Cafe продовжує працювати. У соцмережах заклад рекламує страви до Дня подяки, а сам Норріс зустрічається з відвідувачами та фотографується з шанувальниками.

Окрім ресторану, подружжя володіє центром Norris Performing Arts Center, який відкрили у 2018 році. Там діти та підлітки навчаються акторської майстерності, співу й танців.

Нещодавно стало відомо про розлучення голлівудського актора з дружиною.