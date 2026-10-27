Ще одне зіркове розлучення: Емі Шумер офіційно розійшлася з чоловіком після 7 років шлюбу

Як повідомляє People, Емі Шумер офіційно розлучилася з 46-річним шеф-кухарем Крісом Фішером через десять місяців після оголошення про розрив. Верховний суд Нью-Йорка оновив статус їхньої справи, підтвердивши завершення шлюборозлучного процесу.

Реклама Adv

популярні відео

Чому Емі Шумер розлучилася з чоловіком

Акторка та шеф-кухар познайомилися у 2017 році, а вже в лютому 2018-го одружилися в Малібу. Через рік у подружжя народився син Джин, якому зараз сім років.



Емі Шумер та Кріс Фішер / Фото Getty images



Про розрив Шумер повідомила у грудні 2025 року. Причому навіть таку невеселу новину примудрилася подати з притаманним їй гумором. Зірка наголосила, що вони з чоловіком продовжують любити й поважати одне одного, а головним пріоритетом залишається виховання сина.

Водночас акторка спростувала чутки, нібито причиною розлучення стало її схуднення. За словами інсайдерів, розрив минув без гучних сварок та взаємних звинувачень. Словом, для Голлівуду навіть якось підозріло спокійно.

До речі, Шумер уже готується до нової ролі в комедії "Найкраще розлучення", де також виступить продюсеркою. Сюжет розповідатиме про подружжя, яке намагається цивілізовано завершити шлюб.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми повідомляли про ще одне зіркове розлучення.