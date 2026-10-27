Еще один развод среди звезд: Эми Шумер официально рассталась с мужем после 7 лет брака

Как сообщает People, Эми Шумер официально развелась с 46-летним шеф-поваром Крисом Фишером через десять месяцев после объявления о разрыве. Верховный суд Нью-Йорка обновил статус их дела, подтвердив завершение бракоразводного процесса.

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Почему Эми Шумер развелась с мужем

Актриса и шеф-повар познакомились в 2017 году, а уже в феврале 2018-го поженились в Малибу. Через год у супругов родился сын Джин, которому сейчас семь лет.



Эми Шумер и Крис Фишер / Фото Getty Images



О разрыве Шумер сообщила в декабре 2025 года. Причем даже такую невеселую новость сумела подать с присущим ей юмором. Звезда подчеркнула, что они с мужем продолжают любить и уважать друг друга, а главным приоритетом остается воспитание сына.

В то же время актриса опровергла слухи о том, что причиной развода стало ее похудение. По словам инсайдеров, разрыв прошел без громких ссор и взаимных обвинений. Словом, для Голливуда даже как-то подозрительно спокойно.

Кстати, Шумер уже готовится к новой роли в комедии "Лучший развод", где также выступит в качестве продюсера. Сюжет будет рассказывать о супругах, которые пытаются цивилизованно расторгнуть брак.

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