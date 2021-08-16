Disney не прочь снять вторую часть фильма "Главный герой", – Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс в твитере заявил, что студия Disney намерена продолжить фильм. В ленте "Главный герой" актер сыграл главную роль.

Режиссер Шон Леви подтвердил эту новость, перепостив твит Райана. Напомним, за первый уикенд лента превзошла даже "Отряд самоубийц: Миссия навылет" , заработав 51 миллион долларов.

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Через три года обсуждения "Главного героя" как оригинального фильма, Disney официально подтвердила, что хочет сиквел,

– поделился актер.

О чем фильм

Обычный парень, работающий в банке, живет спокойной жизнью. Впрочем, однажды случилось невозможное – его банк грабят 17 раз подряд! Главный герой понимает, что это все не просто так, а чей-то крутой реализованный план или видеоигра, в которой он становится на второй план. Как обратно попасть в реальность и возможно ли это – узнаете после просмотра ленты.

Главный герой Райан Рейнольдс признался журналистам, что ни один проект не захватывал его так сильно со времен работы над "Дэдпулом".

С 12 августа лента в прокате в украинских кинотеатрах.

"Главный герой" 2021: смотрите трейлер