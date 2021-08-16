О чем будет фильм

Картина покажет динамическое приключение, основанное на реальной истории Кейт Ворн, как говорят в сети, "женской версии" Шерлока Холмса. Фильм будет в жанре феминистского детективного байопика. Сюжет развернется вокруг героини, которой удалось сначала устроиться в детективное агентство, где доминируют мужчины, а затем успешно раскрыть несколько запутанных дел.

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Известно, если фильм будет иметь коммерческий успех – запланируют долговременную франшизу.

Творческая команда ленты

Продюсерами проекта станут:

Эмили Блант;

ее коллега из фильма "Круиз по джунглям" Дуэйн Джонсон.

Кто станет режиссером – пока неизвестно. Сроки производства также не сообщаются. Автор сценария – Гастин Нэш, автор таких картин: "Проделки в колледже" и "Молодежь в мятеже".

Интересные факты о Кейт Ворн

Во времена, когда у женщин не было никаких прав и карьерных перспектив, Ворн сумела убедить начальника Аллана Пинкертона взять ее на должность детектива, а не секретарши, мотивируя это тем, что женщины внимательнее к деталям, чем мужчины.



Работники компании Пикертона / Фото Salon