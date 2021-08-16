Про що буде фільм

Картина покаже динамічну пригоду, що ґрунтується на реальній історії Кейт Ворн, як кажуть у мережі, "жіночої версії" Шерлока Холмса. Фільм буде в жанрі феміністського детективного байопіку. Сюжет розгорнеться навколо героїні, якій вдалося спершу влаштуватися в детективне агентство, де домінують чоловіки, а потім успішно розкрити декілька заплутаних справ.

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Відомо, якщо фільм матиме комерційний успіх – запланують довготривалу франшизу.

Творча команда стрічки

Продюсерами проєкту стануть:

Емілі Блант;

її колега з фільму "Круїз по джунглях" Двейн Джонсон.

Хто стане режисером – наразі невідомо. Щодо термінів виробництва також не повідомляють. Автор сценарію – Гастін Неш, автор таких картин: "Витівки в коледжі" і "Молодь у заколоті".

Цікаві факти про Кейт Ворн

За часів, коли у жінок не було ніяких прав і кар'єрних перспектив, Ворн зуміла переконати начальника Аллана Пінкертона взяти її на посаду детектива, а не секретарки, мотивуючи це тим, що жінки уважніше до деталей, ніж чоловіки.



Працівники компанії Пікертона / Фото Salon