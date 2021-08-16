Режисер Шон Леві підтвердив цю новину, перепостивши твіт Раяна. Нагадаємо, за перший вікенд стрічки перевершила навіть "Загін самогубців 2" , заробивши 51 мільйон доларів.

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Через три роки обговорення "Персонажа" як оригінального фільму, Disney офіційно підтвердила, що хоче сиквел,

– поділився актор.

Про що фільм

Звичайний хлопець, який працює в банку, живе спокійним життям. Втім, одного дня сталося неможливе – його банк грабують 17 разів поспіль! Головний герой розуміє, що це все не просто так, а чийсь крутий зреалізований план чи відеогра, у якій він стає на другий план. Як назад потрапити в реальність і чи можливо це – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

Головний герой Раян Рейнольдс зізнався журналістам, що жоден проєкт не захоплював його так сильно з часів роботи над "Дедпулом".

З 12 серпня стрічка у прокаті в українських кінотеатрах.

"Персонаж" 2021: дивіться трейлер