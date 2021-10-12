Disney+ показала самый ожидаемый трейлер римейка "Один дома": зрители удивлены

На YouTube-канале 20th Century Studios вышел первый официальный трейлер перезапуска "Один дома", получивший название Home Sweet Home Alone. На больших экранах мы увидим фильм в последний месяц осени – 12 ноября 2021 года.

Режиссером перезапуска является Дэн Мазер ("Похотливый дедушка"). Сценаристами выступили авторы шоу Saturday Night Live – Мики Дэй и Стритер Сейделл.

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Что показали в трейлере

Две первые части культовой киноленты 90-х "Один дома" пользуются большим успехом до сих пор. Однако, ролик напомнил фанатам более 3-ю, 4-ю и 5-ю части комедии. Главного героя мальчика Макса сыграет Арчи Йейтс, которого мир знает благодаря фильму Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" 2019 года.

История всем знакома: семья отправляется на каникулы в Японию, спеша забывает о мальчике. Он должен справиться со всеми хлопотами и ему придется защищать дом от воров.

"Один дома" 2021: смотрите первый трейлер

На 45-й секунде ролика зрители могут увидеть актера Девина Ретрея, сыгравшего База в оригинальном фильме.