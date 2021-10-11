В ленте "ВандаВижн" актриса гениально сыграла роль любопытной и заботливой соседки, а затем превратилась в ведьму. Премьера сериала состоялась в январе 2021 года. Он получил 23 номинации на Эмми и стал безумно популярным не только среди поклонников Marvel.

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Детали сюжета пока держатся в секрете, однако интересно: будет ли это сиквелом "ВандаВижн", который расскажет о жизни Агаты после столкновения с Вандой?

Агата Гаркнесс: что известно об этом персонаже

Агата – одна из ведьм Салема и одна из значимых фигур во вселенной Marvel;

Ведьма впервые появляется в комиксе "Фантастическая четверка" № 94;

В сериале "ВандаВижн" Кэтрин Ган в роли Агнес – главный антагонист, проникший в мир, созданный Вандой Максимовой, для того, чтобы забрать у ведьмы ее силу магии хаоса;

Гаркнесс обладает способностью манипулировать магическими силами ряда эффектов: телепортацией, проекцией энергии и прослушиванием. Она также владеет гипнозом, читает мысли и создает иллюзии.

Сюжет "ВандаВижн"

Все события в сериале будут разворачиваться после определяющей драки с Таносом. Ванда должна отбывать срок заключения, однако найдет способ сбежать с Вижном и поселиться в Шотландии. Главные герои создадут для себя альтернативную реальность с идеальной семейной картинкой. Но потом они начнут понимать, что все это – вымышленное. Поэтому Ванда и Вижн будут пытаться вернуться к реальности и раскроют немало секретов о происхождении своих сил.

"ВандаВижн": официальный трейлер к сериалу