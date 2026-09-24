Легенда 90-х возвращается: "Черный плащ" станет основой нового сериала

Похоже, пора снова вспомнить, что именно является "террором, летящим на крыльях ночи". Disney+ официально дал зеленый свет новому сериалу "Черный плащ" (Darkwing Duck) – культовый герой 90-х вернется на экраны спустя 35 лет после дебюта.

Как сообщает Deadline, согласно сюжету, Дрейк Маллард последние 35 лет провел в альтернативном мире, где никто никогда не слышал о его супергеройских подвигах. Ситуация меняется, когда появляется бунтарка Даки, которая прекрасно знает его прошлое и убеждает героя снова взяться за старое.

Вместе они встретят знакомых врагов, среди которых Негадук и Мегавольт, а также старых союзников – Зигзага МакКряка, Гусену и Морган.

Кто озвучит героев



"Черный Плащ" / Фото imdb



Голос новому Черному Плащу подарит Марк Хэмилл, известный по "Звездным войнам". Сет Роген озвучит Зигзага МакКряка, Лиззи Каплан – Гуся Малларда, а роль Даки досталась Лилимаре. К актерскому составу также присоединились Дэн Стивенс и Кэтрин Ньютон.

Сет Роген также будет работать над сериалом в качестве исполнительного продюсера вместе со своей компанией Point Grey Pictures. Создатель оригинального мультсериала Тед Стоунс консультирует новую команду.

Оригинальный "Черный плащ" стартовал в 1991 году и насчитывал 91 эпизод. Даты премьеры нового сериала Disney+ пока не объявил.

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