Disney закроет сериал "Мандалорец" и изменит название продолжения – что ждет популярное шоу

Популярный сериал "Мандалорец" может завершить свое существование после четвертого сезона. Сюжетные линии многих персонажей переместятся в другое шоу с новым названием. Четвертый сезона сериала во вселенной "Звездных войн" станет для шоу условно финальным.

Главный редактор Cinelinx Джордан Мейсон сообщил в своем твиттере, что "Мандалорец" может получить новое название после 4-го сезона, чтобы лучше раскрыть историю, которая будет тесно связана с другими шоу.

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Что известно о дальнейшем развитии сериала

Журналист отметил, что новое название шоу будет соответствовать "новому масштабу". В то же время он не уточнил никаких деталей и другой информации, которая могла бы касаться будущих изменений во франшизе. Однако, можно предположить, что продолжение истории собираются подогнать под сольный сериал про "Книгу Бобы Фетта".

Если говорить более конкретно, Мейсон заявил, что концовка запланированного 4-го сезона перерастет в "новый" проект, который продолжит историю, но под другим названием. Он даже предположил, что одним из возможных вариантов названия будущего сериала может быть – "Мандалор".

Что известно о съемке третьего сезона "Мандалорца"

На данный момент третий сезон "Мандалорца" еще не имеет официальной даты релиза, но все признаки указывают на то, что он выйдет следующей осенью. В свою очередь, спин-офф сериала под названием "Книга Бобы Фетта" выйдет в декабре этого года, но точная дата релиза все еще остается неизвестной.

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Съемочный процесс третьего сезона должен продолжиться в сентябре 2021 года, хотя ранее появлялась информации, что съемки запустили в июле. Ранее третий сезон безумно популярного "Мандалорца" должен был появиться весной 2022 года.