Вышел финальный трейлер долгожданного фильма "Дьявол носит Prada 2"

Уже совсем скоро состоится премьера долгожданного фильма "Дьявол носит Prada 2". Выход ленты запланирован на 30 апреля в кинотеатрах вашего города.

Тем временем компания 20th Century Studios опубликовала финальный трейлер фильма, который менее чем за сутки после релиза собрал около 4 миллионов просмотров.

Рекомендуем Еще один новый украинский фильм совсем скоро появится на Netflix

Из ролика, опубликованного на YouTube-канале 20th Century Studios, стало известно, что в фильме будет звучать песня в исполнении Леди Гаги совместно с рэперкой Doechii под названием "Runway".

Также издание Variety сообщило, что Леди Гага может исполнить одну из ролей в ленте. Кроме того, в видео зрителей знакомят с новой ассистенткой Миранды, которую сыграет Симон Эшли.

Тизер фильма "Дьявол носит Prada 2", согласно информации The Guardian стал самым популярным комедийным тизером за последние 15 лет, ведь набрал 181,5 миллиона просмотров на YouTube всего за сутки.

