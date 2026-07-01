В чем причина смерти 35-летней Дэйви Чейз, известной по фильму "Звонок": врачи раскрыли диагноз

16 июня 2026 года стало известно о смерти известной американской актрисы Дэйви Чейз. Многие зрители помнят ее по роли Самары Морган в культовом фильме ужасов "Звонок".

Изначально сообщалось, что актриса скончалась из-за осложнений, вызванных менингитом и сепсисом. Однако теперь судебно-медицинские эксперты обнародовали официальную причину ее смерти. Об этом сообщило издание Variety.

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Какова официальная причина смерти Дэйви Чейз?

Сначала в сети появилась информация, что Дэйви Чейз страдала менингитом и сепсисом, из-за чего у нее начали отказывать внутренние органы. Однако судмедэксперты Лос-Анджелеса установили другую официальную причину смерти – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Сообщается, что на протяжении многих лет актриса употребляла психоактивные вещества, что существенно ухудшило состояние ее здоровья. Еще ранее отец Дэйви рассказывал, что она много лет боролась с зависимостью, которая началась еще в подростковом возрасте.

Издание People также сообщило, что одним из факторов, приведших к смерти актрисы, стало хроническое полисубстанционное употребление. Речь идет об одновременном или регулярном употреблении нескольких психоактивных веществ, в частности наркотиков, алкоголя или определенных лекарственных препаратов.

Что известно о карьере Дэйви Чейз?

Хотя Дэйви Чейз завершила актерскую карьеру еще в 2016 году, зрители навсегда запомнили ее благодаря роли Самары в фильме "Звонок".

Также она снималась в фильмах "Донни Дарко", "Большая любовь", "С. Дарко", "Крысы" и "Зверство на голубом экране".

Кроме того, актриса озвучила главную героиню культового анимационного фильма Disney "Лило и Стич".