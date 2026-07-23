Не только Гарри Поттер: 10 самых ярких ролей Дэниела Рэдклиффа

23 июля свой день рождения отмечает Дэниел Рэдклифф. Для миллионов зрителей он навсегда останется "мальчиком, который выжил". Впрочем, актер уже давно доказал, что не боится даже самых сложных экспериментов в кино.

24 Канал предлагает вам вспомнить самые яркие роли актера. Читайте о лучших фильмах с участием Дэниела Рэдклиффа – в нашем материале.

"Гарри Поттер" (2001–2011)

Эта культовая фэнтезийная франшиза рассказывает о мальчике с необычным шрамом на лице. Однажды Гарри Поттер случайно узнает о своем магическом даре и отправляется учиться в легендарную школу Хогвартс. На протяжении целого десятилетия Дэниел Рэдклифф рос вместе со своим персонажем, превратив его в одного из самых любимых киногероев всего мира. Благодаря искренней игре актера борьба юного волшебника против Темного Лорда и его преданность друзьям покорили сердца миллионов зрителей.

"Гарри Поттер и Философский камень": смотрите трейлер фильма онлайн

"Человек – швейцарский нож" (2016)

В центре этой трагикомедии оказался мужчина, застрявший на необитаемом острове и уже полностью потерявший надежду на спасение. Однако все меняется, когда на берег выносит прибоем странный труп, что умеет разговаривать и обладает множеством полезных функций для выживания. Здесь Дэниел Рэдклифф сыграл покойника по имени Мэнни.

"Человек – швейцарский нож": смотрите трейлер фильма онлайн

"Иллюзия обмана 2" (2016)

Сюжет этого динамичного триллера разворачивается вокруг команды талантливых иллюзионистов, которых заставляют пойти на рискованное и масштабное ограбление. Главным виновником этой авантюры становится коварный и эксцентричный миллионер Уолтер Мабри, которого блестяще сыграл Дэниел Рэдклифф. Воплотив образ харизматичного злодея, актер убедительно доказал зрителям свой талант в исполнении ярких отрицательных персонажей.

"Иллюзия обмана 2": смотрите трейлер фильма онлайн

"Женщина в черном" (2012)

Это история о лондонском адвокате, который приезжает в отдаленную деревню для оформления документов умершего клиента. Оказавшись на месте, герой сталкивается с мрачными тайнами местных жителей и призраком мстительной женщины. Эта роль стала для Редклиффа первым и чрезвычайно успешным шагом в драматическом кино для взрослых сразу после завершения "поттерианы".

"Женщина в черном": смотрите трейлер фильма онлайн

"Побег из Претории" (2020)

В основу этого напряженного триллера легли реальные события борьбы против апартеида в Южной Африке. Главный герой оказывается в тюрьме, где вместе с единомышленниками разрабатывает план побега с помощью самодельных деревянных ключей. Дэниел Рэдклифф мастерски передал выдержку и железную волю человека, готового на все ради заветной свободы.

"Побег из Претории": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других ярких фильмов и сериалов с участием актера:

"Пушки Акимбо";

"Рога";

"Чудотворцы";

"Убей своих любимых";

"Странный: История Эль Янковича".

Кстати, наша редакция уже рассказывала о том, как изменились актеры "Гарри Поттера" за более чем 20 лет с момента премьеры первого фильма.