24 Канал пропонує вам згадати найяскравіші ролі актора. Читайте про найкращі фільми з участю Деніела Редкліффа – у нашому матеріалі.

"Гаррі Поттер" (2001 – 2011)

Ця культова фентезійна франшиза розповідає про хлопчика з незвичайним шрамом на обличчі. Одного дня Гаррі Поттер випадково дізнається про свій магічний дар і вирушає на навчання до легендарної школи Гоґвортс. Протягом цілого десятиліття Деніел Редкліфф зростав разом зі своїм персонажем, перетворивши його на одного з найулюбленіших кіногероїв усього світу. Завдяки щирій грі актора боротьба юного чарівника проти Темного Лорда та його відданість друзям підкорили серця мільйонів глядачів.

"Гаррі Поттер і Філософський камінь": дивіться трейлер фільму онлайн

"Людина – швейцарський ніж" (2016)

У центрі цієї трагікомедії опинився чоловік, який застряг на безлюдному острові й уже повністю втратив надію на порятунок. Однак усе змінюється, коли на берег вимиває дивакуватий труп, що вміє розмовляти та має безліч корисних функцій для виживання. Тут Деніел Редкліфф зіграв покійника, на ім'я Менні.

"Людина – швейцарський ніж": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ілюзія обману 2" (2016)

Сюжет цього динамічного трилера розгортається навколо команди талановитих ілюзіоністів, яких змушують піти на ризиковане та масштабне пограбування. Головним винуватцем цієї авантюри стає підступний та ексцентричний мільйонер Волтер Мабрі, якого блискуче зіграв Деніел Редкліфф. Втіливши образ харизматичного лиходія, актор переконливо довів глядачам свій хист до виконання яскравих негативних персонажів.

"Ілюзія обману 2": дивіться трейлер фільму онлайн

"Жінка в чорному" (2012)

Це історія про лондонського адвоката, який приїжджає до віддаленого села для впорядкування паперів померлого клієнта. Опинившись на місці, герой зіштовхується з похмурими таємницями місцевих жителів та привидом мстивої жінки. Ця роль стала для Редкліффа першим і надзвичайно успішним кроком у дорослому драматичному кіно одразу після завершення "поттеріани".

"Жінка в чорному": дивіться трейлер фільму онлайн

"Втеча з Преторії" (2020)

В основу цього напруженого трилера лягли реальні події боротьби проти апартеїду в Південній Африці. Головний герой опиняється у в'язниці, де разом з однодумцями розробляє план втечі за допомогою саморобних дерев'яних ключів. Деніел Редкліфф майстерно передав витримку і залізну волю людини, яка готова на все заради омріяної свободи.

"Втеча з Преторії": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших яскравих фільмів і серіалів за участю актора:

"Стволи Акімбо";

"Роги";

"Чудотворці";

"Убий своїх коханих";

"Дивний: Історія Ела Янковича".

До речі, наша редакція вже розповідала про те, як змінились актори "Гаррі Поттера" за понад 20 років від прем'єри першого фільму.