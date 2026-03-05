Фелтон опубликовал несколько совместных фотографий с Рэдклиффом на своей странице в инстаграме. На фотографиях исполнители ролей Гарри Поттера и Драко Мелфоя обнимаются и улыбаются.

Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон воссоединились

Дэниел Рэдклифф играет главную роль в мюзикле Every Brilliant Thing на Бродвее. Том Фелтон также работает в театре в США – он участвует в спектакле "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Фелтон пришел посмотреть новый спектакль Рэдклиффа. К сообщению актер добавил не только новые совместные фото с коллегой, но и одно архивное – сделанное во времена съемок "Гарри Поттера".

Метлы до Бродвея,

– написал Том.

Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон / Фото из инстаграма Фелтона

Интересно, что в фильмах о мальчике, который выжил, Том и Дэниел сыграли врагов, однако в жизни они остаются добрыми друзьями.

