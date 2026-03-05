Враги на экране, друзья в жизни: Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон воссоединились
- Том Фелтон поддержал Дэниела Рэдклиффа, посетив его новое бродвейское шоу.
- Фелтон опубликовал совместные фотографии с Рэдклиффом, включая архивное фото со съемок "Гарри Поттера".
Звезды серии фильмов "Гарри Поттер" воссоединились. В среду вечером Том Фелтон поддержал Дэниела Рэдклиффа на новом бродвейском шоу.
Фелтон опубликовал несколько совместных фотографий с Рэдклиффом на своей странице в инстаграме. На фотографиях исполнители ролей Гарри Поттера и Драко Мелфоя обнимаются и улыбаются.
Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон воссоединились
Дэниел Рэдклифф играет главную роль в мюзикле Every Brilliant Thing на Бродвее. Том Фелтон также работает в театре в США – он участвует в спектакле "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Фелтон пришел посмотреть новый спектакль Рэдклиффа. К сообщению актер добавил не только новые совместные фото с коллегой, но и одно архивное – сделанное во времена съемок "Гарри Поттера".
Метлы до Бродвея,
– написал Том.
Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон / Фото из инстаграма Фелтона
Интересно, что в фильмах о мальчике, который выжил, Том и Дэниел сыграли врагов, однако в жизни они остаются добрыми друзьями.
Когда выйдет сериал о Гарри Поттере?
Напомним, что в начале 2027 года должен выйти сериал "Гарри Поттер" от HBO. Каждая из семи книг британской писательницы Джоан Роулинг будет иметь отдельный сезон.
Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер в сериале сыграют Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон соответственно.
Съемки сериала начались в июле 2025 года, а исполнительным продюсером стала Джоан Роулинг.