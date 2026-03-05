Вороги на екрані, друзі у житті: Деніел Редкліфф і Том Фелтон возз'єдналися
- Том Фелтон підтримав Деніела Редкліффа, відвідавши його нове бродвейське шоу.
- Фелтон опублікував спільні фотографії з Редкліффом, включаючи архівне фото зі зйомок "Гаррі Поттера".
Зірки серії фільмів "Гаррі Поттер" возз'єдналися. У середу ввечері Том Фелтон підтримав Деніела Редкліффа на новому бродвейському шоу.
Фелтон опублікував кілька спільних фотографій з Редкліффом на своїй сторінці в інстаграмі. На світлинах виконавці ролей Гаррі Поттера і Драко Мелфоя обіймаються та усміхаються.
Деніел Редкліфф і Том Фелтон возз'єдналися
Деніел Редкліфф грає головну роль у мюзиклі Every Brilliant Thing на Бродвеї. Том Фелтон також працює у театрі у США – він бере участь у виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя".
Фелтон прийшов подивитися нову виставу Редкліффа. До допису актор додав не лише нові спільні фото з колегою, але й одне архівне – зроблене за часів зйомок "Гаррі Поттера".
Мітли до Бродвею,
– написав Том.
Деніел Редкліфф і Том Фелтон / Фото з інстаграму Фелтона
Цікаво, що у фільмах про хлопчика, який вижив, Том і Деніел зіграли ворогів, проте у житті вони залишаються добрими друзями.
Коли вийде серіал про Гаррі Поттера?
Нагадаємо, що на початку 2027 року має вийти серіал "Гаррі Поттер" від HBO. Кожна із семи книг британської письменниці Джоан Роулінг матиме окремий сезон.
Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер у серіалі зіграють Домінік Маклафлін, Алістер Стаут і Арабелла Стентон відповідно.
Зйомки серіалу розпочалися у липні 2025 року, а виконавчою продюсеркою стала Джоан Роулінг.