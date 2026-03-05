Укр Рус
5 березня, 19:32
Вороги на екрані, друзі у житті: Деніел Редкліфф і Том Фелтон возз'єдналися

Марія Примич
Основні тези
  • Том Фелтон підтримав Деніела Редкліффа, відвідавши його нове бродвейське шоу.
  • Фелтон опублікував спільні фотографії з Редкліффом, включаючи архівне фото зі зйомок "Гаррі Поттера".

Зірки серії фільмів "Гаррі Поттер" возз'єдналися. У середу ввечері Том Фелтон підтримав Деніела Редкліффа на новому бродвейському шоу.

Фелтон опублікував кілька спільних фотографій з Редкліффом на своїй сторінці в інстаграмі. На світлинах виконавці ролей Гаррі Поттера і Драко Мелфоя обіймаються та усміхаються.

Деніел Редкліфф і Том Фелтон возз'єдналися

Деніел Редкліфф грає головну роль у мюзиклі Every Brilliant Thing на Бродвеї. Том Фелтон також працює у театрі у США – він бере участь у виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя". 

Фелтон прийшов подивитися нову виставу Редкліффа. До допису актор додав не лише нові спільні фото з колегою, але й одне архівне – зроблене за часів зйомок "Гаррі Поттера". 

Мітли до Бродвею, 
– написав Том.

Деніел Редкліфф і Том Фелтон / Фото з інстаграму Фелтона

 

 

Цікаво, що у фільмах про хлопчика, який вижив, Том і Деніел зіграли ворогів, проте у житті вони залишаються добрими друзями. 

Коли вийде серіал про Гаррі Поттера?

  • Нагадаємо, що на початку 2027 року має вийти серіал "Гаррі Поттер" від HBO. Кожна із семи книг британської письменниці Джоан Роулінг матиме окремий сезон.

  • Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер у серіалі зіграють Домінік Маклафлін, Алістер Стаут і Арабелла Стентон відповідно.

  • Зйомки серіалу розпочалися у липні 2025 року, а виконавчою продюсеркою стала Джоан Роулінг.