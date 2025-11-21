21 ноября, 12:30
Дэниел Рэдклифф трогательно обратился к новому Гарри Поттеру: "У тебя все будет еще лучше"
Основные тезисы
- Дэниел Рэдклифф обратился к Доминику Маклафлину, который сыграет Гарри Поттера в новом сериале от HBO.
- Премьера сериала, где главные роли исполнят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и другие актеры, запланирована на 2027 год.
Известный британский актер Дэниел Рэдклифф стал знаменитым благодаря роли Гарри Поттера. Однако уже совсем скоро эту роль воплотит новый юный актер, по имени Доминик Маклафлин – он сыграет Гарри Поттера в новом сериале от HBO.
Дэниел Рэдклифф решил лично обратиться к мальчику. В материале 24 Канала со ссылкой на программу "Доброе утро, Америка" рассказываем, что он ему написал.
Что сказал Дэниел Рэдклифф новому Гарри Поттеру?
Кто сыграет главные роли в сериале "Гарри Поттер" от HBO?
Главные роли в будущем американском фэнтезийном сериале, основанном на серии романов о Гарри Поттере сыграют такие актеры:
- Гарри Поттер – Доминик Маклафлин
- Гермиона Грейнджер – Арабелла Стэнтон
- Рон Уизли – Аластер Стоут
- Альбус Дамблдор – Джон Литгоу
- Минерва Макгонегел – Джанет Мактир
- Северус Снейп – Паапа Эссиеду
- Рубеус Хагрид – Ник Фрост
- Квиринус Квирел – Люк Тэллон
Премьера сериала запланирована на 2027 год.