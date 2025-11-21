21 листопада, 12:30
Деніел Редкліфф зворушливо звернувся до нового Гаррі Поттера: "У тебе все буде ще краще"
Основні тези
- Деніел Редкліфф звернувся до Домініка Маклафліна, який зіграє Гаррі Поттера у новому серіалі від HBO.
- Прем'єра серіалу, де головні ролі виконають Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та інші актори, запланована на 2027 рік.
Відомий британський актор Деніел Редкліфф став знаменитим завдяки ролі Гаррі Поттера. Однак уже зовсім скоро цю роль втілить новий юний актор, на ім'я Домінік Маклафлін – він зіграє Гаррі Поттера в новому серіалі від HBO.
Деніел Редкліфф вирішив особисто звернутися до хлопчика. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на програму "Доброго ранку, Америко" розповідаємо, що він йому написав.
Що сказав Деніел Редкліфф новому Гаррі Поттеру?
Хто зіграє головні ролі у серіалі "Гаррі Поттер" від HBO?
Головні ролі у майбутньому американському фентезійному серіалі, заснованому на серії романів про Гаррі Поттера зіграють такі актори:
- Гаррі Поттер – Домінік Маклафлін
- Герміона Ґрейнджер – Арабелла Стентон
- Рон Візлі – Аластер Стoут
- Альбус Дамблдор – Джон Літґоу
- Мінерва Макґонеґел – Джанет Мактір
- Северус Снейп – Паапа Ессієду
- Рубеус Геґрід – Нік Фрост
- Квірінус Квірел – Люк Теллон
Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік.