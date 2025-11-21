Укр Рус
21 листопада, 12:30
9

Деніел Редкліфф зворушливо звернувся до нового Гаррі Поттера: "У тебе все буде ще краще"

Ольга Паньків
Основні тези
  • Деніел Редкліфф звернувся до Домініка Маклафліна, який зіграє Гаррі Поттера у новому серіалі від HBO.
  • Прем'єра серіалу, де головні ролі виконають Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та інші актори, запланована на 2027 рік.

Відомий британський актор Деніел Редкліфф став знаменитим завдяки ролі Гаррі Поттера. Однак уже зовсім скоро цю роль втілить новий юний актор, на ім'я Домінік Маклафлін – він зіграє Гаррі Поттера в новому серіалі від HBO.

Деніел Редкліфф вирішив особисто звернутися до хлопчика. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на програму "Доброго ранку, Америко" розповідаємо, що він йому написав.

Що сказав Деніел Редкліфф новому Гаррі Поттеру?

За словами актора, який виконував роль чарівника у франшизі 2001–2011 років, він написав Маклафліну після оголошення затвердженого акторського складу, коли стало відомо, що саме цей 11-річний хлопчик зіграє Гаррі Поттера.

Відомо, що коли Деніел Редкліфф отримав роль, йому також було 11 років. 

Я не хочу бути привидом у житті цих дітей, але я просто хотів написати йому: "Сподіваюся, у тебе все буде добре, і навіть краще, ніж у мене – я чудово провів час, але сподіваюся, що у тебе все буде ще краще". Я просто бачу ці фотографії, його та інших дітей, і мені хочеться їх обійняти, 
– зазначив Редкліфф.

За словами актора, йому зараз незвично спостерігати за такими юними виконавцями, на яких чекає довга та захоплива кінопригода. Він зазначив, що ці діти здаються надзвичайно молодими, і з усмішкою згадує, що сам працював у такому віці. Водночас Редкліфф висловив сподівання, що юні актори отримають багато позитивних вражень від роботи. 

Також актор розповів, що отримав "дуже милу відповідь" від Домініка Маклафліна.

Хто зіграє головні ролі у серіалі "Гаррі Поттер" від HBO?

Головні ролі у майбутньому американському фентезійному серіалі, заснованому на серії романів про Гаррі Поттера зіграють такі актори: 

  • Гаррі Поттер – Домінік Маклафлін
  • Герміона Ґрейнджер – Арабелла Стентон
  • Рон Візлі – Аластер Стoут
  • Альбус Дамблдор – Джон Літґоу
  • Мінерва Макґонеґел – Джанет Мактір
  • Северус Снейп – Паапа Ессієду
  • Рубеус Геґрід – Нік Фрост
  • Квірінус Квірел – Люк Теллон 

Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік. 