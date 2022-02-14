Дэнни Вильнев прокомментировал свое отсутствие в номинации Оскара-2022

Режиссер "Дюны" отреагировал на свое отсутствие в номинации Оскара-2022 "Лучший режиссер". Дэнни Вильнев сказал, что доволен тем, как все вышло.

Фильм "Дюна" получил на Оскаре-2022 10 номинаций, однако режиссер – ни одной. Это, собственно, вызвало негодование сети и знаменитостей, среди которых Джош Бролин.

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Актер снял видео, в котором поздравил и поблагодарил всю команду фильма, однако ситуация с режиссером "Дюны" его изрядно шокировала. "Как фильм может получить 10 номинаций, а человека, который сделал просто невозможное с экранизацией книги – ею обделить?", – сказал он.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Кстати, одну из самых громких премьер 2021 года – "Дюну" – с Тимоти Шаламе в главной роли, на Оскар-2022 номинировали в следующих категориях:

"Лучший фильм";

"Лучшие костюмы";

"Лучший макияж и прически";

"Лучший звук";

"Лучшая оригинальная музыка";

"Лучший адаптированный сценарий";

"Лучший монтаж";

"Лучшие визуальные эффекты";

"Лучшая операторская работа";

"Лучшая работа художника-постановщика".

Что ответил режиссер "Дюны"

В интервью MovieMaker Дэнни Вильнев прокомментировал свое отсутствие в категории "Лучший режиссер"; он не показал своего возмущения, наоборот – отметил успех "Дюны".

Честно говоря, если бы несколько месяцев назад вы сказали бы, что мы будем участвовать в погоне за Оскар и что мы будем иметь такое признание, я бы вам не поверил. Это действительно трогательно,

– сказал режиссер.

"Если вы номинированы – это отлично. Я не воспринимаю вещи как должное, и я был очень доволен тем, что в итоге получилось", – дополнил он.

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"Дюна": что следует знать о ленте

Лента стала второй масштабной экранизацией цикла романов Герберта Уэллса "Дюна". Режиссером выступил Дэнни Вильнев, который до этого снял исключительный фильм "Бегущий по лезвию: 2049" с Райаном Гослингом и "Прибытие" из Эми Адамс в главных ролях.

В центре событий – Пол Атрейдес, одаренный юноша, рожденный для большой судьбы, до сих пор неизвестной ему. В фильме он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее семьи и своего народа.

"Дюна": смотрите трейлер онлайн

Напомним, Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на Оскар-2022. Лидером по количеству номинаций стал вестерн "Власть пса". "Дюна" Дэнни Вильнева заняла второе место. Картина "Власть пса" будет соревноваться в 12 категориях, а "Дюна" – в 10.