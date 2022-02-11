Среди ряда номинантов, 24 канал выбрал именно те фильмы, которые ни при каких условиях не стоит обходить вниманием. Почти все ленты доступны для просмотра на стриминговых платформах, или же в прокате на цифровых площадках.

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"Дюна"

Лента стала второй масштабной экранизацией цикла романов Герберта Уэлса "Дюна". Режиссером выступил Дени Вильнев, который до того снял впечатляющий "бегущий по лезвию: 2049" с Райаном Гослингом и "Прибытие" с Эми Адамс.

События в фильме разворачиваются вокруг главного героя – Пола, которого играет Тимоти Шаламе – сына герцога Лето. Их семья, дом Атрейдесов, покидает планету Каладан, чтобы взять на себя управление титульной планетой. Оказавшись в опасном мире негостеприимных людей, дом Атрейдесов будет наблюдать за производством меланжа специй – самого желанного ресурса в галактике. Тем не менее, все идет не так, как планировалось, поскольку предательский дом Гарконненов стремится уничтожить всех Атрейдесов и забрать себе планету.

Трейлер "Дюна": смотрите видео онлайн

"Власть пса" Netflix

Действие картины разворачивается в Монтане в 1925 году. Братья Фил и Джордж вместе владеют ранчо и успешно продолжают семейный бизнес несмотря на то, что они совершенно разные. Мягкий и добрый Джордж больше сосредоточен на финансах, тогда как Фил, настоящий ковбой, отличается жестокостью и грубым нравом.

Как-то братья знакомятся с вдовой и матерью-одиночкой Роуз, чья аристократическая натура не нравится Филу. Однако Джордж сразу же влюбляется в Роуз, вскоре женится на ней и привозит жену на ранчо без ведома брата. Фил решает всеми способами уничтожить их союз.

Трейлер "Власть пса": смотрите видео онлайн

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"Не смотрите наверх" Netflix

Об этом фильме, наверное, слышали все. В последнее время "Не смотрите наверх" лидирует в перечне лент обязательных к просмотру и постоянно обновляет рекорды стриминговой платформы Netflix. За первые 28 дней после премьеры на просмотр фильма пользователи потратили 263,3 миллиона часов. По меньшей мере о таких данных свидетельствует статистика самого сервиса.

Фильм безумно зашел украинцам. Дискуссии в сети не утихали в первые недели после премьеры, а ленту прокомментировали даже Оксана Забужко и Ирма Витовская.

Интересно! Персонажи в ленте четко перекликаются с реальными личностями нашего времени. Если вы хотите узнать, кто был прототипами персонажей "Не смотрите наверх" – читайте наш материал.

Немного о сюжете

По сюжету двое астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, во время исследования поймут, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь насмехаются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако, герои не сдаются.

Трейлер "Не смотрите наверх": смотрите видео онлайн

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"Аллея ужаса"

События ленты разворачиваются в 1940-х годах. Аферист Стэнтон Карлайл (Брэдли Купер) делает вид, что умеет общаться с мертвыми. Вместе с психотерапевтом Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) пара прибегает к афере по обману состоятельных клиентов.

В США премьера "Аллеи ужаса" стартовала в конце декабря 2021 года и получила преимущественно лестные отзывы от критиков. Украинская премьера "Аллеи ужаса" стартовала 20 января. Фильм является адаптацией одноименного романа Уильяма Линдсея Грешема. Ранее, в 1947 году, режиссер Эдмунд Гулдинг уже экранизировал этот роман.

Важно! О том, удалось ли адаптировать мексиканскому режиссеру "Аллею ужасов" и какие сюжетные дыры содержит лента, мы рассказали в нашем специальном материале.

Стоит отметить, что фильм Гильермо дель Торо провалился в прокате. По состоянию на сегодня сборы фильма едва достигают десяти миллионов долларов. При бюджете в 60 миллионов. Не спас ленту и отличный актерский состав, куда вошли Кейт Бланшетт, Уильям Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.

Трейлер "Аллея ужаса": смотрите видео онлайн

"Вестсайдская история"

В основу сюжета "Вестсайдской истории" положен бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты". Лента рассказывает историю влюбленной пары, которая находится в двух враждующих уличных бандах.

В главной роли дебютировала 20-летняя колумбийская актриса Рейчел Зиглер, которую Disney выбрал на роль Белоснежки в предстоящей экранизации. Кроме того, в фильме сыграл Энсел Элгорт – звезда лент "Малыш на драйве" и "Щегол". Сценарий мюзикла разработал именитый драматург Тони Кашнер.

Интересно! "Вестсайдская история" должна была появиться в кинотеатрах еще в 2020 году, но премьеру отложили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Трейлер "Вестсайдской истории": смотрите видео онлайн

"Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

Спортивный байопик от Warner Bros. с Уиллом Смитом в главной роли рассказывает историю отца знаменитых теннисисток Венеры и Серены Уильямс – Ричарда Уильямса, который поставил себе цель воспитать из своих дочерей настоящих чемпионок. По сюжету Ричард Уильямс (Уилл Смит) работает тренером по теннису и воспитывает дочерей Серену (Деми Синглетон) и Венеру (Санийя Сидни) Уильямс. С детства сестры посещали тренировки и не только учились искусной игре в теннис, но и защищать себя на улицах Комптона (Калифорния).

Интересный факт! На сегодня Сирена и Венера Уильямс известны как самые успешные теннисистки мира. Сестры на двоих завоевали 4 олимпийские золотые медали и 30 наград Турниров Гранд Слэм.

Трейлер "Король Ричард: Воспитывая чемпионок": смотрите видео онлайн

"Белфаст"

Фильм "Белфаст" снял популярный британский актер и режиссер Кеннет Брана. Он сам написал сценарий, в котором говорится о девятилетнем мальчике, по имени Бадди. Он учится жить по-взрослому в мире, который вдруг изменился до неузнаваемости. Обстоятельства, к которым он привык, больше не будут такими, как были. Однако, есть в этом непостижимом мире и то, что никогда нельзя изменить, – это радость, смех, любимая музыка и творческая магия кино.

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События в фильме происходят в 1969 году. Полуавтобиографическая лента "Белфаст" рассказывает о жизни североирландской семьи рабочего класса и детстве их маленького сына во время беспорядков в Белфасте, Северной Ирландии, с 15 августа 1969 года до начала 1970 года.

Трейлер "Белфаст": смотрите видео онлайн