Однако удалось ли дель Торо передать образы, мотивы и намерения книжных персонажей в своей ленте? Вследствие сюжетной дыры и довольно большого хронометража (150 минут) ответить на этот вопрос утвердительно не удается.

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В книге "Аллея ужаса" существенную роль играют карты Таро, предупреждающие Стэна Карлайла (Брэдли Купер) о возможных последствиях его действий. Не удивительно, что сам роман состоит из 22 козырных карт – "Старших арканов", которые олицетворяют отдельные разделы произведения.

О чем фильм "Аллея ужаса"

Кинолента является адаптацией одноименного романа 1946 года американского писателя Уильяма Линдсея Грешема. Сюжет книги построен на истории становления Стэна Карлайла от сотрудника бродячего цирка до "медиума-проповедника". Желание получить от жизни больше склоняет героя к страшным поступкам, которые в результате приводят к краху его карьеры и моральному упадку.

В фильме дель Торо "менталист" Зина Крумбейн (Тони Коллетт-Галафасси) предупреждает Стэна об опасности – во время гадания ей выпадает карта "Повешенный" (интересно, что именно так называется последняя глава книги). Однако он не прислушивается к ее совету. Как оказывается позже, эта карта станет судьбоносной для главного героя.

Картина дель Торо является адаптацией романа Уильяма Линдсея Грешема "Аллея ужаса" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Алея жаху, Гільєрмо дель Торо, кіно 24
На фото изображены герои "Аллеи ужаса" – Стэн Карлайл и Молли Кэхилл / Фото Searchlight Pictures

В фильме дель Торо не хватает флешбэков, которые бы объясняли, почему герои ведут себя именно так, а не иначе. Как с помощью зубной щетки циркачка Молли Кэхилл (Руни Мара) искала себе мужа и при чем тут ее отец? На какой бесчестный поступок ее хотел толкнуть Стэн и удалось ли Молли в конце концов обрести счастье?

В фильме мексиканского режиссера не раскрываются и "секреты" карнавального аттракциона под названием "Шут". Его главная звезда, падший пьяница, якобы откусывает головы цыплятам и змеям только для того, чтобы получить необходимую ему выпивку. Однако на самом деле это зрелищное шоу – только фокус, раскрыть суть которого смогут только знакомые с первоисточником люди.

Алея жаху, Гільєрмо дель Торо, кіно 24
Психолог Лилит Риттер умело манипулирует своим пациентом – Стэном Карлайлом / Фото –Searchlight Pictures

Стэн не вызывает сочувствия даже в конце ленты. Однако в романе Грешема к нему испытываешь большую неприязнь, чем в киноадаптации. "Долгое время я опасался, что меня обвинят в убийстве, но все обошлось", – вспоминает Карлайл о своих переживаниях после случайного убийства Пита Крумбейна – ассистента и мужа "менталиста" Зины.

Личный и социальные страхи – ключевые конфликты произведения, ведь действие романа происходит на фоне событий Второй мировой войны. "Этот крошечный фриц, похожий на Чаплина, захватил Польшу", – говорит обладатель аттракциона "Шут" Клем Хотли (Уиллем Дефо) во время разговора со Стэном.

Алкогольная и наркотическая зависимости идут бок о бок со страхом в киноленте дель Торо. Страх в совокупности с водкой и опиумом превращает обычных людей и "шутов" – уродов.

"Вспомнить вещи, которых боится большинство людей, и ударить их прямо туда, откуда они происходят. Здоровье, богатство, любовь. И путешествия, и успех. Они все боятся болезней, нищеты, скуки, неудач. Страх – это ключ к человеческой сущности"

Уильям Линдсей Грешем,

автор романа "Аллея ужасов"

Несмотря на ряд недостатков у фильма дель Торо есть и немало преимуществ. "Аллея ужаса" завораживает своими визуальными решениями – постановкой света и операторской работой. От "картинки" трудно отвести взгляд несмотря на медленное развитие событий в первой части ленты.

А выбор костюмов еще больше погружает в атмосферу Штатов 1930 – 1940 годов. Кстати, дизайн костюмов разрабатывал Луис Секейра, который в 2018 году получил премию Оскар за лучшие костюмы в драме дель Торо "Форма воды".

Алея жаху, Гільєрмо дель Торо, кіно 24
Несмотря на большой хронометраж мотивы большинства персонажей даже после просмотра ленты остаются неизвестными / Фото – Searchlight Pictures

В этом году "Аллея ужаса" номинируется на получение Оскара в следующих номинациях:

  • "Лучший фильм";
  • "Лучшая операторская работа";
  • "Лучшая работа художника-постановщика";
  • "Лучший дизайн костюмов".

Кто такой Уильям Линдсей Грешем?

  • Уильям Линдсей Грешем – американский писатель и автор научной литературы;
  • Будущий мастер слова родился в американском Балтиморе;
  • В 1926 году он окончил бруклинскую среднюю школу Эразма Холла;
  • Грешем прошел путь он марксизма к психоанализу, христианству, группе Анонимных Алкоголиков и дзен буддизму секты Ринзай, чтобы избавиться от внутренних демонов;
  • Вторая из трех его жен, поэтесса Джой Дэвидман, оставила его в 1953-м ради британского писателя Клайва С. Льюиса – автора фэнтезийного цикла "Хроники Нарнии";
  • 14 сентября 1962 года Грешем в 53-летнем возрасте покончил жизнь самоубийством с помощью таблеток снотворного.

Официальный украинский трейлер фильма "Аллея ужаса": смотрите видео