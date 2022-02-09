Проте чи вдалося дель Торо передати образи, мотиви та наміри книжкових персонажів у своїй стрічці? Внаслідок сюжетного провалля та доволі великого хронометражу (150 хвилин) відповісти на це питання ствердно не вдається.

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Обережно! У матеріалі присутні спойлери для тих, хто ще не дивився фільм та не читав першоджерело. У 2020 році у видавництві BookChef вийшла книжка "Алея жаху" українською мовою. У книжці "Алея жаху" суттєву роль відіграють карти Таро, які попереджують Стена Карлайла (Бредлі Купер) про можливі наслідки його дій. Не дивно, що сам роман складається з 22 козирних карт – "Старших арканів", які уособлюють окремі розділи твору.

Про що фільм "Алея жаху" Кінострічка є адаптацією однойменного роману 1946 року американського письменника Вільяма Ліндсея Ґрешема. Сюжет книжки побудований на історії становлення Стена Карлайла від співробітника бродячого цирку до "медіума-проповідника". Бажання отримати від життя більше схиляє героя до страшних вчинків, які в результаті призводять до краху його кар’єри та морального занепаду.

У фільмі дель Торо "менталістка" Зіна Крумбейн (Тоні Коллетт-Галафассі) попереджує Стена про небезпеку – під час ворожіння їй випадає карта "Повішений" (цікаво, що саме так називається остання глава книжки). Однак він не дослухається до її поради. Як виявляється пізніше, ця карта стане доленосною для головного героя.

Картина дель Торо є адаптацією роману Вільяма Ліндсея Ґрешема "Алея жаху" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Цікаво знати! Фільм Едмунда Гулдінга "Алея жаху" 1947 року закінчується більш оптимістично, аніж нова адаптація дель Торо. У фіналі стрічки головний герой Стен Карлайл возз'єднуватися з циркачкою та колишньою асистенткою Моллі Кехілл. Остання пробачає його. Стрічка дель Торо, як і більшість фільмів мексиканського режисера, навпаки має багато моторошних моментів. За це кінокартина й отримала рейтинг R (18+).

У кінострічці вдосталь не розкривається взаємодія Зіни та Стена, які у книжці якийсь час були коханцями (про це у фільмі – ані слова). Саме Зіна наприкінці історії піклується про вже колишнього "менталіста" та "медіума".

Попри великий хронометраж мотиви більшості персонажів навіть після перегляду стрічки залишаються невідомими. Наприклад, для чого психологиня Ліліт Ріттер (Кейт Бланшетт) маніпулювала своїми пацієнтами та як вона пов’язана з багатієм Езрою Ґріндл (Річард Дженкінс), однією із жертв проповідника.

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Цікаво знати! У романі Ґрешем описує психологиню Ліліт Ріттер як жінку з "ельфійським обличчям і рішучим поглядом". Кейт Бланшетт відома своєю роллю ельфійської чаклунки Ґаладріель у "Володарі перснів".



На фото зображені герої "Алеї жаху" – Стен Карлайл та Моллі Кехілл / Фото Searchlight Pictures

У фільмі дель Торо не вистачає флешбеків, які б пояснювали, чому герої поводять себе саме так, а не інакше. Як за допомогою зубної щітки циркачка Моллі Кехілл (Руні Мара) шукала собі чоловіка та до чого тут її батько? На який безчесний вчинок її хотів штовхнути Стен та чи вдалося Моллі зрештою здобути щастя?

У кінострічці мексиканського режисера не розкриваються й "секрети" карнавального атракціону під назвою "Блазень". Його головна зірка, занепалий п’яниця, нібито відкушує голови курчатам і зміям тільки для того, аби отримати необхідну йому випивку. Однак насправді це видовищне шоу – тільки фокус, розкрити суть якого зможуть тільки знайомі з першоджерелом люди.



Психологиня Ліліт Ріттер вміло маніпулює своїй пацієнтом – Стеном Карлайлом / Фото –Searchlight Pictures

Стен не викликає співчуття навіть наприкінці стрічки. Однак у романі Ґрешема до нього відчуваєш більшу неприязнь, ніж у кіноадаптації. "Тривалий час я побоювався, що мене звинуватять у вбивстві, але все обійшлося", – згадує Карлайл про свої переживання після випадкового вбивства Піта Крумбейна – асистента та чоловіка "менталістки" Зіни.

Особистий та соціальні страхи – ключові конфлікти твору, адже дія роману відбувається на тлі подій Другої світової війни. "Цей крихітний фріц, схожий на Чапліна, захопив Польщу", – говорить володар атракціону "Блазень" Клем Хоетлі (Віллем Дефо) під час розмови зі Стеном.

Цікаво знати! У фільмі "Алея жаху" Джада Колагранде, дружина Віллема Дефо, грає "жінку-павука" на карнавалі. Віллем Дефо найбільш відомий своєю роллю Зеленого Гобліна у серії фільмів про Людину-павука.

Алкогольна та наркотична залежності йдуть пліч-о-пліч зі страхом у кінострічці дель Торо. Страх у сукупності з оковитою та опіумом перетворює звичайних людей та "блазнів" – потвор карнавалів.

"Пригадати речі, яких боїться більшість людей, і вдарити їх прямо туди, звідки вони походять. Здоров’я, багатство, кохання. І подорожі, і успіх. Вони всі бояться хвороб, злиднів, нудьги, невдач. Страх – це ключ до людської сутності" Вільям Ліндсей Ґрешем, автор роману "Алея жахів"

Попри низку недоліків у фільму дель Торо є й чимало переваг. "Алея жаху" заворожує своїми візуальними рішеннями – постановкою світла та операторською роботою. Від "картинки" важко відвести погляд попри повільний розвиток подій у першій частині стрічки.

А вибір костюмів ще більше занурює в атмосферу Штатів 1930 – 1940 років. До речі, дизайн костюмів розробляв Луїс Секейра, який у 2018 році отримав премію Оскар за найкращі костюми у драмі дель Торо "Форма води".



Попри великий хронометраж мотиви більшості персонажів навіть після перегляду стрічки залишаються невідомими / Фото – Searchlight Pictures

Цьогоріч "Алея жаху" номінується на здобуття Оскара у таких номінаціях:

"Найкращий фільм";

"Найкраща операторська робота";

"Найкраща робота художника-постановника";

"Найкращий дизайн костюмів".

Цікаво знати! У 2018-му драматична стрічка "Форма води" перемогла одразу в чотирьох номінаціях премії Оскар – "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий саундтрек" та "Найкраще художнє оформлення". Режисером стрічки виступив Гільєрмо дель Торо.

Хто такий Вільям Ліндсей Ґрешем?

Вільям Ліндсей Ґрешем – американський письменник та автор наукової літератури;

Майбутній майстер слова народився в американському Балтиморі;

У 1926 році він закінчив бруклінську середню школу Еразма Голла;

Ґрешем пройшов шлях він марксизму до психоаналізу, християнства, групи анонімних алкоголіків і дзен буддизму секти Рінзай, щоб позбавитися внутрішніх демонів;

Друга з трьох його дружин, поетеса Джой Девідман, залишила його 1953-го заради британського письменника Клайва С. Льюїса – автора фентезійного циклу "Хроніки Нарнії";

14 вересня 1962 року Ґрешем у 53-річному віці покінчив життя самогубством за допомогою пігулок снодійного.

Офіційний український трейлер фільму "Алея жаху": дивіться відео