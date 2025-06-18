Ему было всего 46 лет: умер актер популярного фильма "Лило и Стич"
- 16 июня 2025 года стало известно о смерти актера Дэвида Белла.
- Белл был известен по роли в фильме "Лило и Стич".
16 июня 2025 года стало известно об еще одной потере в мире кино. Умер актер фильма "Лило и Стич" Дэвид Белл.
На момент смерти мужчине было всего 46 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу сестры актера Джалин Белл.
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Звезда фильма "Лило и Стич" Дэвид Белл умер: что известно
Что именно стало причиной смерти Дэвида Белла в 46 лет, остается неизвестным. Однако, еще две недели назад, Дэвид приглашал семью на премьеру анимационного фильма "Лило и Стич", который просто покорил сердце миллионов зрителей по всему миру.
Известно, что он очень радовался роли в этой киноработе и не знал, что его ожидает уже совсем скоро. О смерти сообщила родная сестра актера.
С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, забавный, блестящий и красивый младший брат Дэвид Г. К. Белл проведет сегодняшний день в компании нашего Небесного Отца,
– написала она.
Кроме ленты "Лило и Стич" Дэвид также сыграл в фильмах "Гавайи 5-0" и "Частный детектив Магнум".
Кстати, врач покойного Мэттью Перри признал себя виновным в поставке кетамина актеру без законной медицинской цели. Узнайте подробности – по ссылке.