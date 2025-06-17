Врач Мэттью, Сальвадор Пласенсия, признал себя виновным в поставке кетамина покойному актеру. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание BBC.

Советуем Шикарный украинский сериал, который обожают зрители, продлили на 2 сезон: что известно

Врач Мэттью Перри признался, что виновен в поставке кетамина без рецепта

Калифорнийский врач Сальвадор Пласенсия признал, что он действительно является виновным по четырем пунктам, которые выдвинул ему суд.

Его обвиняли в поставке кетамина известному голливудскому актеру Мэттью Перри, который сыграл в сериале "Друзья". Врач признался, что действительно в течение нескольких недель давал актеру кетамин без законной медицинской цели. Именно это стало одной из причин смерти Мэтти Перри.

Врачу грозит тюремное заключение на срок от 15 до 21 месяца, однако окончательное решение относительно срока примет судья.

Что известно о смерти Мэттью Перри