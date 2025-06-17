Лікар Меттью, Сальвадор Пласенсія, визнав себе винним у постачанні кетаміну покійному актору. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання BBC.

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Лікар Меттью Перрі зізнався, що винен у постачанні кетаміну без рецепта

Каліфорнійський лікар Сальвадор Пласенсія визнав, що він справді є винним за чотирма пунктами, які висунув йому суд.

Його звинувачували у постачанні кетаміну відому голлівудському актору Меттью Перрі, який зіграв у серіалі "Друзі". Лікар зізнався, що справді протягом кількох тижнів давав актору кетамін без законної медичної мети. Саме це стало однією із причин смерті Метті Перрі.

Лікарю загрожує тюремне ув'язнення на термін від 15 до 21 місяця, однак остаточне рішення щодо строку ухвалить суддя.

Що відомо про смерть Меттью Перрі