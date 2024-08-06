Это хроническая болезнь, которая затрудняет дыхание. Заболевание сильно повлияло на жизнь Дэвида.

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Выяснилось, что причиной эмфиземы легких Линча стала его многолетняя привычка курить.

Я получил эмфизему из-за длительного курения, поэтому я привязан к дому, нравится мне это или нет,

– поделился режиссер.

Болезнь значительно ограничила физические возможности мужчины. По словам Дэвида, он может пройти лишь небольшое расстояние, прежде чем у него иссякнет кислород. Режиссер также отметил, что даже обычная простуда может быть для него очень опасной.

Из-за состояния здоровья дальнейшая режиссерская деятельность Линча оказалась под вопросом. Однако сам художник пока что не готов окончательно отказаться от любимого дела.