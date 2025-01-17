Ранее он сообщал, что страдает от эмфиземы легких, которая была следствием долговременного курения. Однако лесные пожары в Лос-Анджелесе также повлияли на состояние режиссера.

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Вероятная причина смерти Дэвида Линча

Ранее Дэвид Линч сообщал, что страдал от эмфиземы легких, болезни, которая стала следствием длительного курения. Из-за этого он почти полностью потерял способность к физической активности и был вынужден оставаться дома. В одном из последних интервью режиссер поделился, что из-за эмфиземы ему трудно даже пройти небольшие расстояния – несколько шагов, и ему уже не хватает кислорода для нормального дыхания.

У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится это мне или нет. Я не могу выйти на улицу. И я могу пройти лишь небольшое расстояние, потом мне не хватает кислорода,

– признавался Линч.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Дэвид Линч был вынужден покинуть свой дом из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Пожары создали реальную угрозу для его жизни и безопасности, и это лишь добавило еще больше стресса к уже ослабленному организму режиссера.

Смерть Дэвида Линча стала большой потерей для мира кинематографа. Его уникальный стиль и творчество будут оставаться в памяти зрителей и на страницах истории кинематографии. Его работы не просто развлекали, но и меняли историю кино, и они несомненно будут жить вечно.