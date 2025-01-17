Раніше він повідомляв, що страждає від емфіземи легень, яка була наслідком довготривалого куріння. Однак лісові пожежі в Лос-Анджелесі також повпливали на стан режисера.

Дивіться також Ще не стали батьками: 6 популярних українських акторів, у яких поки що немає дітей

Ймовірна причина смерті Девіда Лінча

Раніше Девід Лінч повідомляв, що страждав від емфіземи легень, хвороби, яка стала наслідком довготривалого куріння. Через це він майже повністю втратив здатність до фізичної активності та був змушений залишатися вдома. В одному з останніх інтерв'ю режисер поділився, що через емфізему йому важко навіть пройти невеликі відстані – кілька кроків, і йому вже не вистачає кисню для нормального дихання.

У мене емфізема від довгого куріння, і тому я прикутий до будинку, подобається це мені чи ні. Я не можу вийти надвір. І я можу пройти лише невелику відстань, потім мені не вистачає кисню,

– зізнавався Лінч.

Попри тяжкий стан здоров'я, Девід Лінч був змушений залишити свій будинок через лісові пожежі, що охопили Лос-Анджелес. Пожежі створили реальну загрозу для його життя та безпеки, і це лише додало ще більше стресу до вже ослабленого організму режисера.

Смерть Девіда Лінча стала великою втратою для світу кінематографа. Його унікальний стиль і творчість залишатимуться в пам'яті глядачів і на сторінках історії кінематографії. Його роботи не просто розважали, а й змінювали історію кіно, і вони безсумнівно житимуть вічно.