Очень много курил: стала известна вероятная причина смерти легендарного режиссера Дэвида Линча

Стало известно о вероятной причине смерти Дэвида Линча. По информации семьи, легендарный режиссер умер 16 января 2025 года.

Ранее он сообщал, что страдает от эмфиземы легких, которая была следствием долговременного курения. Однако лесные пожары в Лос-Анджелесе также повлияли на состояние режиссера.

Смотрите также Еще не стали родителями: 6 популярных украинских актеров, у которых пока нет детей

Вероятная причина смерти Дэвида Линча

Ранее Дэвид Линч сообщал, что страдал от эмфиземы легких, болезни, которая стала следствием длительного курения. Из-за этого он почти полностью потерял способность к физической активности и был вынужден оставаться дома. В одном из последних интервью режиссер поделился, что из-за эмфиземы ему трудно даже пройти небольшие расстояния – несколько шагов, и ему уже не хватает кислорода для нормального дыхания.

У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится это мне или нет. Я не могу выйти на улицу. И я могу пройти лишь небольшое расстояние, потом мне не хватает кислорода,

– признавался Линч.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Дэвид Линч был вынужден покинуть свой дом из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. Пожары создали реальную угрозу для его жизни и безопасности, и это лишь добавило еще больше стресса к уже ослабленному организму режиссера.

Смерть Дэвида Линча стала большой потерей для мира кинематографа. Его уникальный стиль и творчество будут оставаться в памяти зрителей и на страницах истории кинематографии. Его работы не просто развлекали, но и меняли историю кино, и они несомненно будут жить вечно.