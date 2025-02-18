Ведущим премии BAFTA-2025 стал известный шотландский актер Дэвид Теннант, который не только мастерски провел церемонию, но и изрядно порадовал присутствующих своим острым юмором. Его шутливые реплики стали настоящей изюминкой вечера, создавая непринужденную атмосферу на фоне важного события.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Independent. Один из его наиболее заметных моментов – высмеивание фильма "Анора", в котором одну из главных ролей исполняет российский актер Юрий Борисов.

Советуем 3 легкие фильмы, которые помогут расслабиться после напряженного дня

Ведущий BAFTA-2025 со сцены высмеял фильм "Анора": что сказал Дэвид Теннант

Ведущий премии BAFTA-2025, Дэвид Теннант, не обошел вниманием ленту "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись актеры из России. В фильме рассказывается история о секс-работнице из Бруклина, которая влюбляется в сына российского олигарха, и хотя сюжет кажется драматичным, Теннант решил добавить свою порцию юмора.

Со сцены он удивленно поинтересовался, где же нормальные люди могли бы встретить такого "олигарха", и, не сдерживая иронии, спросил: "на путиндере?" Это было сочетание фамилии кремлевского диктатора с названием популярного приложения для знакомств – Tinder. Такая смекалка не осталась незамеченной среди присутствующих.

Мы должны вспомнить фильм "Анора", историю о молодой женщине, которая акохалась в сына российского олигарха. Где нормальные люди встретят такого – на путиндере?"

– пошутил Теннант, вызвав смех в зале.

Знаменитости, сидевшие среди аудитории, среди которых были Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Памела Андерсон и Хью Грант, сразу отреагировали на шутку. Смех и аплодисменты стали свидетельством того, как острый юмор Теннанта удачно сломал атмосферу напряжения, которая иногда возникает на таких важных мероприятиях.

Для сознательных зрителей важно, что ведущий премии BAFTA-2025 высмеял именно ленту "Анора", которая претендует на немало престижных наград, среди которых и Оскар-2025. Одну из ролей в этом фильме исполняет российский актер Юрий Борисов, который имеет тесные связи с агрессивной политикой Кремля.

Борисов является открытым сторонником аннексии Крыма. Кроме того, он активно снимается в пропагандистских фильмах России, продвигая кремлевские нарративы, игнорирующие международное право. В то же время относительно полномасштабной войны в Украине актер не высказывается, избегая каких-либо комментариев.