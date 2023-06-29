Когда режиссер Дени Вильнев и Warner Bros. Pictures объявили, что разбивают классику научной фантастики Фрэнка Герберта "Дюна" на два фильма, поклонники не сразу это одобрили. Но тогда никто и не упомянул, что было, когда Дэвид Линч попытался сгладить историю в два часа еще в 1984 году.

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"Дюна 2": сюжет и трейлеры

Чтобы увидеть кульминацию эпического видения Герберта, где могучие песчаные черви Шай-Хулуд начали войну, а империи истекали кровью, нам нужно было дождаться кассовых сборов первой части – и, по крайней мере, два года, чтобы снять новый фильм.

И вот – вторая часть уже почти готова, а также есть два трейлера, которые это подтверждают. Ролики полны потрясающих пейзажей на планете Гиди-Прайм и дворцов планеты Кайтайн.

"Дюна 2": смотрите первый трейлер

Во втором трейлере показали одного из героев – Кристофера Вокена, сыграющего падишаха-императора Вселенной. В центре сюжета – продолжение истории, в которой Пол Атрейдес вместе с девушкой Чани присоединится к коренным жителям планеты, чтобы вернуть власть своему дому. И для этого они придумают план мести.

"Дюна 2": смотрите второй трейлер

Актерский состав "Дюны 2"

Флоренс Пью – Ирулан

Одним из самых интересных событий, которого ждали все поклонники, стало знакомство с Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан, ценной дочери императора Шаддама IV из Дома Коррино (кого сыграет Кристофер Вокен). Из королевских библиотек центра силы Империума, планеты Кайтайн, Ирулан рассуждает: "В тенях Арракиса кроется много тайн, но самая темная из них может остаться... что, если бы Пол Атрейдес был еще жив?".

Это сигнал, что Ирулан и ее отец будут гораздо более активными персонажами в "Дюне: Часть вторая", чем в книге.



Флоренс Пью в роли Ирулана / Скриншот

Остин Батлер – Фейд-Раута

Вот то, чего ждали многие: как бы выглядел Элвис Пресли, если бы его воспитывала самая демоническая феодальная система во Вселенной? Это также смелый творческий выбор Вильнева, чтобы Остин Батлер как Фейд-Раута Харконнен из дома Харконнен явился лысым вампирским принцем тьмы.

Фейд-Раута – племянник барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгард) и зрачок его глаза. В последнем фильме мы познакомились со старшим братом Барона и Фейда, последнего из которых Барон назначил вместо мертвого герцога Лето Атрейдеса (Оскар Исаак) в должности правителя дома Арракис.

Трейлер также намекает на то, как декадентским стал Дом Харконненов в их родном мире Гиди Прайм. Как и в романе, одна из ранних сцен Фейда наконец-то визуализирует гладиаторские арены, где Фейд весело борется с заключенными до смерти перед радостной толпой (как римский император Коммод).

Остин Батлер в роли Фейд-Раута / Скриншот

Леди Сейду – леди Марго Фенринг

Запутанная феодальная система Дюны еще больше расширяется, когда мы знакомимся с Леа Сейдом в роли леди Марго Фенринга. Как и леди Джессика (Ребекка Фергюсон), леди Марго – Бене Гессерит, обучена их темным искусствам, чтобы быть спутницей дворянства. В отличие от леди Джессики Марго действительно смогла выйти замуж за своего лорда, графа Фенринга, который в свое время был неудачным губернатором Арракиса. Это до того, как герцог Лито Атридес получил "подаренную" пустынную планету.

В первом фильме Вильнева пропущена деталь сюжета, в которой леди Марго оставила зашифрованное предупреждение леди Джессике искать предателя среди нее на Дюне. Однако Марго, кажется, играет гораздо большую роль, чем даже то, что написано в "Дюне: Часть вторая". Как в фильме, так и в романе ее отправляют в Гиди Прайм, чтобы совратить Фейд-Раута, чтобы Бене Гессерит могли получить его ДНК для своей программы. Судя по трейлеру, мы увидим, насколько успешна леди Марго. Может ли она взять на себя более активную роль в приговорах Бене Гессерит в отношении Джессики?

Леди Сейду в роли Леди Марго Фенринг / Скриншот

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Что происходит с Ребеккой Фергюсон

Одним из провокационных изображений в трейлере является лицо Ребекки Фергюсон, покрытое татуировками с нечетко вдохновенным арабским текстом. Теперь у нее тоже пряные глаза. А вот что это значит – узнаем со временем.

Ребекка Фергюсон / Vanity Fair