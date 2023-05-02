В сети появился первый тизер-трейлер и постер "Дюны 2": Пол прыгает на червя

В рамках CinemaCon 2023 года Warner Bros. представила официальный проморолик сиквела "Дюны" (Dune: Part Two). Полный трейлер появится вечером 3 мая.

Также был представлен дебютный постер, на котором изображен Пола Атрейдес, прыгающий на песчаного червя посреди пустыни Арракис. Главную роль снова сыграл Тимоти Шаламе.

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"Дюна 2": первый тизер-трейлер и постер

В качестве принцессы Ирулан выступила Флоренс Пью. Тимоти Шаламе сообщил, что червь была создана с помощью практических эффектов. Премьера фильма в кинотеатрах пройдет 3 ноября 2023 года.

Режиссером стал Дэнни Вильнев, кроме того, он выступил в роли продюсера и сценариста фильма. По условиям договора между Legendary и Warner Bros. Сперва сиквел будут показывать только в кинотеатрах.

Адаптировать "Дюну" Фрэнка Герберта – это моя мечта, и я должен поблагодарить фанатов, актеров, съемочную группу, Legendary и Warner Bros. за то, что они поддержали эту мечту. Это только начало,

– поделился Дени Вильнев.



Постер "Дюны 2" / Warner Bros.

Как сообщает Variety, фильм расскажет о фантастическом путешествии Пола Атрейдеса, во время которого он объединится с Чани и фременами и выйдет на тропу войны, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Юноше придется выбрать между любовью своей жизни и судьбой известной человечеству вселенной, и он попытается предотвратить ужасное будущее, неизвестное никому, кроме него.

Съемки фильма проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.

"Дюна 2": смотрите тизер-трейлер