Також був представлений дебютний постер, на якому зображено Пола Атрейдеса, який стрибає на піщаного хробака посеред пустелі Арракіс. Головну роль знову зіграв Тімоті Шаламе.

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"Дюна 2": перший тизер-трейлер та постер

У ролі принцеси Ірулан виступила Флоренс П'ю. Тімоті Шаламе повідомив, що хробак був створений за допомогою практичних ефектів. Прем'єра фільму у кінотеатрах відбудеться 3 листопада 2023 року.

Режисером став Дені Вільньов, крім того, він виступив у ролі продюсера і сценариста стрічки. За умовами договору між Legendary та Warner Bros. спершу сиквел показуватимуть лише у кінотеатрах.

Адаптувати "Дюну" Френка Герберта – це моя мрія, і я маю подякувати фанатам, акторам, знімальній групі, Legendary та Warner Bros. за те, що вони підтримали цю мрію. Це лише початок,

– поділився Дені Вільньов.



Постер "Дюни 2" / Warner Bros.

Як повідомляє Variety, фільм розповість про фантастичну подорож Пола Атрейдеса, під час якої він об'єднається з Чані та фременами й вийде на стежку війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. Юнакові доведеться вибрати між любов'ю свого життя і долею відомої людству всесвіту, і він спробує запобігти жахливому майбутньому, невідомому нікому, крім нього.

Зйомки фільму відбувалися у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії.

"Дюна 2": дивіться тизер-трейлер