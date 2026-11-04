Не компьютерная графика: создатели "Дюны 3" удивили масштабами съемок

Как сообщает Variety, художник-постановщик Патрис Верметт раскрыл подробности создания "Дюны 3" во время кинофестиваля SCAD Savannah Film Festival. По его словам, заключительная часть трилогии станет настоящим зрелищем.

Adv

популярные видео

Как снимали масштабные сцены "Дюны 3"

"Дюны 3": смотреть трейлер

Для начальной боевой сцены команда создала космический корабль весом 55 тонн. Его установили среди черного песка и частично закопали в землю. Причем всю сцену снимали под искусственным дождем.

Декорацию построили так, чтобы камеры могли снимать корабль на 360 градусов – как снаружи, так и изнутри. Каждые два дня специальный кран поднимал конструкцию, а насосная система откачивала воду.

Верметт признался, что замысел был безумным, но результат оправдал усилия.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

К слову, главным требованием Вильнева было не повторять декорации из предыдущих частей. Судя по масштабам нового корабля, художник-постановщик отнесся к этой задаче чрезвычайно серьезно.

Реклама

Когда выйдет "Дюна 3"

Третья часть основана на романе Фрэнка Герберта "Мессия Дюны". События будут разворачиваться через 17 лет после финала предыдущего фильма.

Тимоти Шаламе вернется к роли Пола Атрида, который теперь правит империей и вынужден столкнуться с последствиями собственной власти.

Премьера "Дюны 3" в США запланирована на 18 декабря 2026 года, а международный прокат начнется 16 декабря.

Напомним, что недавно мы рассказывали, как снимали фильм "Ваяна".