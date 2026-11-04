Не комп'ютерна графіка: творці "Дюни 3" здивували масштабами знімань

Як повідомляє Variety, художник-постановник Патріс Верметт розкрив подробиці створення "Дюни 3" під час кінофестивалю SCAD Savannah Film Festival. За його словами, фінальна частина трилогії стане справжнім видовищем.

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Як знімали масштабні сцени "Дюни 3"

"Дюни 3": дивитись трейлер

Для початкової бойової сцени команда створила космічний корабель вагою 55 тонн. Його встановили серед чорного піску та частково закопали в землю. Причому всю сцену знімали під штучним дощем.

Декорацію побудували так, щоб камери могли знімати корабель на 360 градусів – як зовні, так і всередині. Кожні два дні спеціальний кран підіймав конструкцію, а насосна система відкачувала воду.

Верметт зізнався, що задум був божевільним, але результат виправдав зусилля.

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До слова, головною вимогою Вільнева було не повторювати декорації з попередніх частин. Судячи з масштабів нового корабля, художник-постановник сприйняв це завдання надзвичайно серйозно.

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Коли вийде "Дюна 3"

Третя частина заснована на романі Френка Герберта "Месія Дюни". Події розгортатимуться через 17 років після фіналу попереднього фільму.

Тімоті Шаламе повернеться до ролі Пола Атріда, який тепер править імперією та змушений зіткнутися з наслідками власної влади.

Прем'єра "Дюни 3" у США запланована на 18 грудня 2026 року, а міжнародний прокат розпочнеться 16 грудня.

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали, як знімали фільм "Ваяна".