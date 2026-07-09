Это будет легендарно: первый полноценный трейлер новой "Дюны" заинтриговал фанатов

Дени Вильнев и Тимоти Шаламе лично представили трейлер заключительной части "Дюны" – и уже ясно: завершение трилогии обещает зрителям самые яркие эмоции.

Уже 17 декабря 2026 года трилогия Дени Вильнова подойдет к логическому завершению. Пока киноманы со всего мира с нетерпением ждут заключительной части, в сети появился первый полноценный трейлер "Дюны: Часть третья" после специальной презентации в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.

К Рождеству поклонники киноистории получат зрелищный блокбастер. Третья часть переносит зрителя на 17 лет в будущее после событий "Дюны 2": Пол Атрид теперь император, но его власть разъедает его изнутри. Вдохновленная романом Герберта "Мессия Дюны", новая лента показывает мрачные последствия правления человека, ставшего тем, кем не хотел быть. Главный антагонист – Скайтейл в исполнении Роберта Паттинсона. Он хочет свергнуть Пола и пытается использовать для этого его жену Ирулан (Флоренс Пью). В то же время Зендея возвращается в роли Чани: и их отношения с Полом, разрушенные после его женитьбы, становятся одним из эмоциональных центров фильма. Неожиданным стало появление в трейлере воскресшего Дункана Айдахо (Джейсон Момоа), которого Скайтейл посылает Полу в качестве "подарка".

"Дюна: Часть третья": смотреть трейлер онлайн

Сам Вильнев характеризует финал трилогии как свою самую личную работу и самую динамичную. Если первая "Дюна" была созерцательной, а вторая – военной, то третья обещает быть напряженной до последнего кадра.

Интересно, что украинские зрители разделяют мнение режиссера, называя эту трилогию потенциально одной из лучших этого десятилетия. Благодаря интригующему трейлеру зрители рассматривают просмотр новой "Дюны" как мини-отпуск на Рождество.

Это будет легендарно,

– написал один из пользователей.

Если ты фанат фильмов, основанных на научно-фантастической вселенной Фрэнка Герберта, эти сериалы тебя также поразят.