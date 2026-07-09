Вже 17 грудня 2026 року трилогія від Дені Вільнова дійде логічного завершення. Поки кіномани з усього світу в очікуванні завершальної частини, в мережі з'явився перший повноцінний трейлер "Дюни: Частини третьої" після спеціальної презентації в Лос-Анджелесі, повідомляє Variety.

Під Різдво фанати кіноісторії отримають видовищний блокбастер. Третя частина переносить глядача на 17 років у майбутнє після подій "Дюни 2": Пол Атрід тепер імператор, але його влада роз'їдає його зсередини. Натхненна романом Герберта "Месія Дюни", нова стрічка показує похмурі наслідки правління людини, яка стала тим, ким не хотіла бути. Головний антагоніст – Скайтейл у виконанні Роберта Паттінсона. Він хоче повалити Пола і намагається використати для цього його дружину Ірулан (Флоренс П'ю). Водночас Зендея повертається як Чані: і їхні стосунки з Полом, зруйновані після його одруження, стають одним із емоційних центрів фільму. Несподіваною стала поява в трейлері воскреслого Дункана Айдахо, (Джейсон Момоа), якого Скайтейл надсилає Полу як "подарунок".

Дюна: Частина третя: дивитись трейлер онлайн

Сам Вільньов характеризує фінал трилогії як найособистішу і найдинамічнішу свою роботу. Якщо перша "Дюна" була споглядальною, а друга — воєнною, то третя обіцяє бути напруженою до останнього кадру.

Цікаво, що українські глядачі поділяють думку режисера, називаючи цю трилогію потенційно однією з найкращих цього десятиліття. Завдяки інтригуючому трейлеру, глядачі розглядають перегляд нової "Дюни" як мінівідпустку на Різдво.

Це буде легендарно,

– написав один із юзерів.

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