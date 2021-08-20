"Дюна" – шедевр кинематографа, – Джош Бролин

Актер "Дюны" Джош Бролин назвал научно-фантастическую эпопею кинематографическим шедевром. В фильме Дени Вильнева он сыграл Гурни Галлека. Премьера "Дюны" состоится 16 сентября 2021 года.

Напомним, Бролин и Вильнев ранее вместе работали над нашумевшим фильмом 2015 года "Сикарио".

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О чем рассказывает лента

Адаптация одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года – "Дюна" 2021 года – первый фильм запланированного двухсерийного научно-фантастического эпического сериала. Действие фильма происходит на планете Арракис. В центре сюжета – молодой человек, которого зовут Пол (Тимоти Шаламе). Он наследник благородной семьи, втянувшийся в напряженный конфликт между семьями, которые враждуют из-за ценного вещества, которое породило недоразумения, споры и даже войны.

Что о фильме сказал Джош Бролин

Ожидания поклонников "Дюны" достаточно высоки. Джош Бролин в недавнем интервью ACE Universe объяснил свою позицию относительно фильма, назвав его "кинематографическим шедевром".

Они показали фильм, когда он действительно готов. Я был поражен. То есть я уверенно могу сказать, что это шедевр. Это действительно кинематографический шедевр, потому что смог удержать все этих персонажей, их временные рамки, а также отдать должное истории. Это тот случай, когда все складывается в пазл. Вы не узнаете, пока не увидите насколько это круто,

– отметил актер Бролин.

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Актеры, принявшие участие в фильме: