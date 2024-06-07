С головой погружают в сюжет: 2 сериала, которые длились годами, но от них невозможно оторваться

В современной киноиндустрии нет недостатка в телесериалах на любой вкус. Однако действительно качественные проекты – те, которым удалось захватывать внимание зрителей сезон за сезоном, – найти не так уж и просто.

Некоторых киноманов совершенно не останавливает то, что количество отснятых сезонов перешло отметку в 10. Кино 24 расскажет о 2 сериалах, которые в течение долгого времени не покидают внимания зрителей несмотря на то, что начали их снимать еще в начале 2000-х.

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"Сверхъестественное"

Этот культовый американский телесериал транслировался на экранах в течение 15 лет. Если вы любите в сериалах элементы мистики, драмы, детектива и ужасов, то это все есть в "Сверхъестественном".

История расскажет о семье Винчестеров. Джон и Мэри жили счастливой жизнью со своими двумя очаровательными сыновьями, Дином и Сэмом, пока не произошла трагедия, когда какое-то неизвестное и очень странное создание убило хранительницу семьи.

С того времени ребята вместе со своим отважным отцом, переезжали с одного места на другое, чтобы выжить и найти убийцу. Месть стала смыслом жизни главы семейства, а со временем он выяснил, что кроме нашего мира есть еще и таинственный, в котором полно демонов и духов зла.

Так, мужчина стал охотиться на нечисть и учил тому же своих сыновей, но однажды, он не вернулся домой...

"Сверхъестественное": смотрите онлайн трейлер сериала

"Анатомия Грей"

Одним из самых популярных кинопроектов, который транслируется уже более 20 лет, остается американский медико-драматический телесериал "Анатомия Грей". Известно, что пилотный эпизод 1 сезона вышел еще в 2005 году.

Этот сериал покажет бурную историю молодого хирурга Мередит Грей и ее новых коллег в больнице Сиэтла. Эти преданные своему делу хирурги, кажется, никогда не спят, проводя операции, кроме этого распутывая служебные романы и преодолевая все сложности своей профессиональной и личной жизни. От медицинских тайн до осложнений у пациентов, от любовных интересов до карьерных целей – эта группа врачей знает, как сбалансировать все это со здоровой дозой юмора и искренним сердцем.

"Анатомия Грей": смотрите онлайн трейлер сериала

Несмотря на то, что каждый из этих сериалов снят в разных жанрах, это не стало преградой, чтобы захватить внимание киноманов на долгие годы.

Заметим, что среди проектов, которые входили в одни из самых любимых среди зрителей, были также и культовые комедийные сериалы.

Так, люди со всех уголков мира до сих пор любят просматривать ленты такие, как "Друзья", "Как я встретил вашу маму" и другие. Ведь они дарили радость, смех и причудливых персонажей, которых забыть просто невозможно.