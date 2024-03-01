Узнайте в материале, как отреагировал режиссер и о чем лента "Длинные Сутки", которая разрывает сердца украинцев на куски.

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"Длинные Сутки" победил на фестивале "Cinema for Victory"

На своей странице в соцсети режиссер уже разместил фотографию с наградой, подписав ее и выразив благодарность всем, кто присоединился к созданию этого проекта.

Спасибо каждому герою нашей ленты, это прежде всего ваша награда,

– написал Бадоев.



Алан Бадоев с наградой / Скриншот

Документальный фильм Алана Бадоева впервые представили в телевизионном эфире на канале "1+1 Украина" во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, лента доступна на YouTube с английскими субтитрами.

"Длинные Сутки": о чем лента

Документальный проект "Длинные Сутки" создан на основе 200 часов видеоматериала. В процессе его создания около 12 тысяч человек присоединились, снимая российские преступления с помощью своих телефонов.

"Длинные Сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

В сюжет ленты включены истории тех, кому удалось выжить во время военных действий, а также представлены сведения об украинцах, погибших во время оккупации.