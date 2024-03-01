Дізнайтесь в матеріалі, як відреагував режисер та про що стрічка "Довга доба", яка розриває серця українців на шматки.

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"Довга Доба" переміг на фестивалі "Cinema for Victory"

На своїй сторінці в соцмережі режисер вже розмістив фотографію з нагородою, підписавши її та висловивши подяку всім, хто долучився до створення цього проєкту.

Дякую кожному герою нашої стрічки, це перш за все ваша нагорода,

– написав Бадоєв.



Алан Бадоєв із нагородою / Скриншот

Документальний фільм Алана Бадоєва вперше представили у телевізійному ефірі на каналі "1+1 Україна" у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, стрічка доступна на YouTube з англійськими субтитрами.

"Довга Доба": про що стрічка

Документальний проєкт "Довга Доба" створено на основі 200 годин відеоматеріалу. У процесі його створення близько 12 тисяч осіб долучилися, фільмуючи російські злочини за допомогою своїх телефонів.

"Довга Доба": дивіться онлайн трейлер фільму

У сюжет стрічки включено історії тих, кому вдалося вижити під час воєнних дій, а також подано відомості про українців, які загинули під час окупації.