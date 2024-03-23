Так, сюжет турецких сериалов умеет настолько затягивать, что иногда зритель не замечает, как одна за одной пролетают двухчасовые серии. Кино 24 подготовило 3 длинных турецких сериала, которые трудно поставить на паузу.

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"Чукур", 2017

История расскажет об управлении одним из самых проблемных районов Стамбула под названием Чукур, принадлежащий семье Кочувалы. Одно из основных правил этой семьи – не позволять распространять наркотики. Однако появляется группа лиц, которые хотят нарушить это правило. Они решают взять управление районом в свои руки. В это же время из Парижа возвращается младший сын семьи Кочувалы – Ямач, который оставил родительский дом много лет назад. Вместе с ним приезжает Сена – девушка, которую он считает любовью всей своей жизни. Но, позволит ли молодым людям жизнь в Чукуре быть счастливыми?

Эта полна интересных событий кинолента состоит из 132 серий.

"Чукур": смотрите онлайн трейлер сериала

"Аси", 2007

71 серия этого сериала расскажет историю жизни девушки Аси Козчуоглу, жизнь которой изменится с приездом в ее город влиятельного мужчины Демира Догана.

По сюжету, семья Козчуоглу является владельцами известной плантации в течение трех поколений и они больше всего стремятся сохранить свое сельскохозяйственное наследие. Ихсан Козчуоглу и одна из его дочерей Аси фактически посвятили свою жизнь земле. Однако Ихсан на грани банкротства и девушка всеми силами пытается помочь отцу.

В такое сложное для семьи время в город приезжает Демир, состоятельный бизнесмен, у которого на сердце до сих пор горькая горечь от трагической гибели матери на ферме Козчуоглу. Между Аси и Демиром со временем появляются глубокие чувства. И, когда запутанные нити прошлых связей между семьями Козчуоглу и Демира распутываются, тайны, похороненные годами, выходят на поверхность. Как с этим будут справляться Аси и Демир и вообще удастся ли им это?

"Аси": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ранняя пташка", 2018

В центре сюжета 51-серийного сериала – веселая и романтическая Санем, которая просыпается очень рано, чтобы помогать отцу. Девушка имеет мечту – в будущем стать писательницей.

Чтобы избежать нежелательного замужества, она решает устроиться на работу, которая бы приносила ей хороший доход. Так, ища варианты, девушка видит вакансию в компании, где работает ее сестра Лейла.

Поэтому, девушке удается устроиться туда на работу. И, в компании сменилось руководство, вместо владельца рекламного агентства Азиза эту должность временно будет занимать его сын – брутальный и творческий Джан.

Однако герои уже встречались накануне, однако ни один из них об этом еще не догадывается.

"Ранняя пташка": смотрите онлайн трейлер сериала

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