Так, сюжет турецьких серіалів вміє настільки затягувати, що іноді глядач не помічає, як одна за однією пролітають двогодинні серії. Кіно 24 підготувало 3 довгих турецьких серіали, які важко поставити на паузу.

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"Чукур", 2017

Історія розповість про управління одним із найпроблемніших районів Стамбула під назвою Чукур, що належить сім'ї Кочували. Одне з основних правил цієї сім'ї – не дозволяти розповсюджувати наркотики. Однак з'являється група осіб, які хочуть порушити це правило. Вони вирішують взяти управління районом у свої руки. У цей же час із Парижа повертається молодший син родини Кочували – Ямач, який залишив батьківську хату багато років тому. Разом з ним приїжджає Сена – дівчина, яку він вважає коханням усього свого життя. Але, чи дозволить молодим людям життя в Чукурі бути щасливими?

Ця сповнена цікавих подій кінострічка складається із 132 серій.

"Чукур": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Асі", 2007

71 серія цього серіалу розкаже історію життя дівчини Асі Козчуоглу, життя якої зміниться із приїздом в її місто впливового чоловіка Деміра Догана.

За сюжетом, родина Козчуоглу є власниками відомої плантації протягом трьох поколінь і вони понад усе прагнуть зберегти свою сільськогосподарську спадщину. Іхсан Козчуоглу та одна з його доньок Асі фактично присвятили своє життя землі. Однак Іхсан на межі банкротства і дівчина всіма силами намагається допомогти батькові.

В такий складний для сім'ї час в місто приїжджає Демір, заможний бізнесмен, у якого на серці досі пристуня гіркота від трагічної загибелі матері на фермі Козчуоглу. Між Асі та Деміром з часом з'являються глибокі почуття. Та, коли заплутані нитки минулих зв'язків між родинами Козчуоглу та Деміра розплутуються, таємниці, поховані роками, виходять на поверхню. Як з цим справлятимуться Асі та Демір та чи взагалі вдасться їм це?

"Асі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рання пташка", 2018

У центрі сюжету 51-серійного серіалу – весела та романтична Санем, яка прокидається дуже рано, щоб допомагати батькові. Дівчина має мрію – у майбутньому стати письменницею.

Щоб уникнути небажаного заміжжя, вона вирішує влаштуватися на роботу, яка б приносила їй хороший дохід. Так, шукаючи варіанти, дівчина бачить вакансію у компанії, де працює її сестра Лейла.

Відтак, дівчині вдається влаштуватися туди на роботу. Та, в компанії змінилося керівництво, замість власника рекламного агентства Азіза цю посаду тимчасово займатиме його син – брутальний та творчий Джан.

Однак герої вже зустрічалися напередодні, проте жоден з них про це ще не здогадується.

"Рання пташка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Готуйте попкорн та проводьте затишні вечори у супроводі турецького серіалу, від якого ви будете не в змозі відрватися.