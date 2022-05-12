Как сообщает 24 канал, Патрон работает вместе с черниговскими пиротехниками. Они называют собаку талисманом.
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Персонаж польского мультика Лехослава Маршалека Рекс передал поздравление нашему героическому песику Патрону. Красочная иллюстрация появилась на странице фонда имени Гелены и Лехослава Маршалеков.
Как сообщает 24 канал, Патрон работает вместе с черниговскими пиротехниками. Они называют собаку талисманом.
Читайте "Слуга народа" с Зеленским в главной роли: у Польши появится своя версия сатирического сериала