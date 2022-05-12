Как сообщает 24 канал, Патрон работает вместе с черниговскими пиротехниками. Они называют собаку талисманом.

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Для героического пса Патрона от Рекса. Слава Украине!,

– написали на странице фонда имени Гелены и Лехослава Маршалеков.



Рекс передал приветствие Патрону / Фото со страницы фонда имени Гелены и Лехослава Маршалеков

Патрон – звезда спасателей

Пес Патрон – Джек Рассел терьер. Ему два года он быстро стал звездой и талисманом украинских спасателей. Известно, что Патрон с пиротехниками уничтожил 262 взрывоопасных предмета.

Патрон, откровенный фанат сыра, имеет собственную страницу в инстаграме, где за ним следят более 180 тысяч подписчиков.

Недавно четырехлапому спасателю посвятили ряд крутых рисунков. С Патроном уже познакомился телеведущий Дмитрий Комаров и известный тревел-блогер Антон Птушкин.

Это мотивирует не опускать руки как бы трудно, держать планку на высоком уровне и с новыми силами идти в бой, зная сколько людей еще ждут помощи и сколько людей верит в нас,

– говорят в ГСЧС.

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