Как сообщает 24 канал, Патрон работает вместе с черниговскими пиротехниками. Они называют собаку талисманом.

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