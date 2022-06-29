Для помощи животным: UAnimals разыгрывает настоящий автограф Леонардо Ди Каприо

Украинская зоозащитная организация UAnimals разыгрывает аутентичный автограф Леонардо Ди Каприо. Компания запустила такую акцию в поддержку пострадавших от войны животных.

Чтобы получили настоящий автограф легендарного Леонардо Ди Каприо нужно просто задонатить 300 гривен UAnimals. Организация проведет розыгрыш среди участников, а деньги пойдут на спасение пострадавших от войны животных.

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UAnimals разыгрывает настоящий автограф Леонардо Ди Каприо

Как сообщила UAnimals, Леонардо Ди Каприо много лет занимается защитой животных, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, Лео на мировом уровне поднимает вопросы глобального потепления, сохранения дикой природы и морских экосистем.

Как получить настоящий автограф легендарного актера?

Условия следующие:

Вы делаете донейт от 300 гривен

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Для розыгрыша аутентичный автограф из собственной коллекции UAnimals передал американский коллекционер Алекс Крылов, много лет занимающийся коллекционированием сертифицированных автографов мировых знаменитостей, – отметила UAnimals.

Подпись прошла специальную экспертизу, имеет соответствующий сертификат и пожизненную гарантию компании World Memorabilia, поэтому за его подлинность можно не беспокоиться,

– продолжила организация.



Леонардо Ди Каприо / Фото из фейсбука UAnimals

Напомним, во второй месяц войны Леонардо Ди Каприо на своей странице в инстаграме обнародовал фотографии жертв войны в Украине и призвал всех неравнодушных помогать украинцам.

Жертвы войны в Украине потеряли все: от своих близких к основным материалам для выживания. Гуманитарные организации, такие как @SavetheChildren @careorg @IRC и @refugees, работают на местах, посвящая свой персонал и ресурсы для поддержки семей и невинных людей,

– сказал Ди Каприо.

В своем сообщении актер оставил ссылку на благотворительные организации, поддерживающие Украину.