Актер поделился с подписчиками, что пострадавшие в результате ракетных ударов российских захватчиков, украинцы потеряли все: от своих родных до материальных вещей. Он напомнил, что гуманитарные организации помогают всем, чем могут, сообщает 24 канал.

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Жертвы войны в Украине потеряли все: от своих близких к основным материалам для выживания. Гуманитарные организации, такие как @SavetheChildren @careorg @IRC и @refugees, работают на местах, посвящая свой персонал и ресурсы для поддержки семей и невинных людей,

– сказал Ди Каприо.

В своем сообщении актер оставил ссылку на благотворительные организации, поддерживающие Украину.

Леонардо Ди Каприо призвал помогать украинцам / Скриншот из сообщений актера