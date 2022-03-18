Актор поділився з підписниками, що українці, які постраждали внаслідок ракетних ударів російських загарбників, втратили все: від своїх рідних до матеріальних речей. Він нагадав, що гуманітарні організації допомагають всім, чим можуть, повідомляє 24 канал.

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Жертви війни в Україні втратили все: від своїх близьких до основних матеріалів для виживання. Гуманітарні організації, такі як @SavetheChildren @careorg @IRC і @refugees, працюють на місцях, присвячуючи свій персонал і ресурси для підтримки сімей і невинних людей,

– сказав Ді Капріо.

У своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну.

Леонардо Ді Капріо закликав допомагати українцям / Скриншот з допису актора

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі опублікувала фото постраждалих дітей та сімей. Вона зазначила, що "без припинення війни діти заплатять найвищу ціну – травмами, втраченим дитинством і розбитим життям".